«Если только страх проиграть сестре, которая 4 месяца назад родила». Егор Сорин о том, что могло вдохновить Дарью Непряеву на победу

Егор Сорин рассказал, что помогло лыжнице Дарье Непряевой обойти сестру в гонке.

В субботу Дарья выиграла классическую «разделку» на 5 км на этапе ФосАгро Кубка России в Кирово‑Чепецке. Ее старшая сестра – олимпийская чемпионка Наталья Терентьева – вышла на старт впервые после рождения ребенка и заняла седьмое место.

– Даша Непряева победила заслуженно. Для нее это первая полноценная победа на Кубке России. На прошлом Кубке она выиграла по чистому времени, не совсем объективный результат, потому что кто-то раньше, кто-то позже стартует. А сегодня была гонка с раздельного старта, и Даша победила достаточно уверенно. Для дистанции 5 километров девять секунд отрыва – это хороший задел.

– Вдохновил ли Дарью Непряеву тот факт, что сегодня вместе с ней стартовала ее сестра Наталья Терентьева, вернувшаяся после рождения ребенка?

– Если только страх проиграть сестре, которая четыре месяца назад родила, ха-ха. А так, Даша в целом очень хорошо настроилась, 5 километров классикой – это ее коронная дисциплина. Она хотела уже выиграть что-нибудь на взрослом уровне, – сказал тренер сборной России Сорин .