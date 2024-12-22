«Если только страх проиграть сестре, которая 4 месяца назад родила». Егор Сорин о том, что могло вдохновить Дарью Непряеву на победу
В субботу Дарья выиграла классическую «разделку» на 5 км на этапе ФосАгро Кубка России в Кирово‑Чепецке. Ее старшая сестра – олимпийская чемпионка Наталья Терентьева – вышла на старт впервые после рождения ребенка и заняла седьмое место.
– Даша Непряева победила заслуженно. Для нее это первая полноценная победа на Кубке России. На прошлом Кубке она выиграла по чистому времени, не совсем объективный результат, потому что кто-то раньше, кто-то позже стартует. А сегодня была гонка с раздельного старта, и Даша победила достаточно уверенно. Для дистанции 5 километров девять секунд отрыва – это хороший задел.
– Вдохновил ли Дарью Непряеву тот факт, что сегодня вместе с ней стартовала ее сестра Наталья Терентьева, вернувшаяся после рождения ребенка?
– Если только страх проиграть сестре, которая четыре месяца назад родила, ха-ха. А так, Даша в целом очень хорошо настроилась, 5 километров классикой – это ее коронная дисциплина. Она хотела уже выиграть что-нибудь на взрослом уровне, – сказал тренер сборной России Сорин.
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