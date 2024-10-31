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Егор Сорин: «Терентьева приступила к полноценным для себя тренировкам. Планируем, что она начнет выступать в 2025 году»

Лыжница Наталья Терентьева может вернуться на соревнования в 2025 году.

Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

В августе у спортсменки и ее мужа Александра Терентьева родилась дочь.

«Наталья Терентьева приступила для себя к полноценным тренировкам. Понятно, что для полного восстановления после рождения ребенка нужно минимум полгода. Планируем, что она начнет выступать в 2025 году.

Мы не загадываем, как получится. Основное задание – восстановиться. А когда и какой результат будет в этом сезоне – мы не загадываем. Через сезон – да, там уже будем ставить задачи, а сейчас нужно восстановиться, вернуться в строй, к полноценным тренировкам», – сказал Сорин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoНаталья Терентьева (Непряева)
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