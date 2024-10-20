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Сорин показал тренировки Терентьевой: «Наташа на сборе, восстанавливается и потихоньку возвращается к нагрузкам»

Тренер Егор Сорин рассказал, как идут тренировки лыжницы Натальи Терентьевой.

В августе у Терентьевой и ее супруга Александра родилась дочь.

«Соскучились по Наталье Терентьевой (Непряевой)? Наташа на сборе, восстанавливается и потихоньку возвращается к нагрузкам.

Специалисты и сама спортсменка приложат все усилия, чтобы порадовать всех болельщиков возвращением на лыжню в этом сезоне! Но в этом деле самое главное – не спешить ☝️☝️☝️», – написал Сорин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал группы Егора Сорина
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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