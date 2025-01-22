Колобков о словах Губерниева про готовность участвовать в выборах главы ФЛГР: «Здоровая конкуренция — это всегда отлично. Особенно если это здоровая конкуренция профессионалов»
Действующим президентом Федерации лыжных гонок России является Елена Вяльбе, этот пост она занимает с 2010 года. Выборы главы федерации состоятся в 2026 году.
Губерниев ранее заявил, что готов участвовать в выборах главы ФЛГР.
«Дмитрий Губерниев заявил, что готов выставить свою кандидатуру на должность президента Федерации лыжных гонок России.
Ну что сказать, здоровая конкуренция — это всегда отлично. Особенно если это здоровая конкуренция профессионалов, идей и концепций. Есть конкуренция — есть развитие.
Уверен, что каждый из кандидатов выйдет с хорошей, проработанной программой. И пусть победит сильнейший», – написала экс-министр спорта РФ Павел Колобков.
Губерниев о возможном участии в выборах главы ФЛГР: «Со мной возвращение будет триумфальным. Сделаю как Трамп – отменю бестолковые приказы предыдущего президента»
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