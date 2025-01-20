Губерниев о возможном участии в выборах главы ФЛГР: «Со мной возвращение будет триумфальным. Сделаю как Трамп – отменю бестолковые приказы предыдущего президента»

Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможном участии в выборах главы ФЛГР.

Действующим президентом Федерации лыжных гонок России является Елена Вяльбе, этот пост она занимает с 2010 года. Выборы главы федерации состоятся в 2026 году.

– Вы сказали о выборах президента ФЛГР в шутку или все серьезно?

– В каждой шутке есть доля шутки. Так что чистая правда – я имею право, если мне доверит Федерация лыжных гонок Вологодской области, избираться.

За мной люди и страна, а не сектанты, поэтому не сомневаюсь: если возвращаться на международную арену, то с другим президентом ФЛГР – со мной возвращение будет триумфальным.

– Что сделаете в первую очередь, если лыжный мир доверит вам пост президента?

– Сделаю как Трамп: отменю все бестолковые приказы предыдущего президента и разрешу соцсети всем биатлонистам, в смысле лыжникам, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает