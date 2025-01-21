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Елена Вяльбе: «Шансов поехать на чемпионат мира у российских лыжников нет»

Елена Вяльбе оценила шансы российских лыжников выступить на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по лыжам пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш накануне выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«С учетом того, что правительство Норвегии вроде бы раньше говорило, что въезд (россиянам) будет запрещен, плюс мэр Тронхейма это же заявлял, то, конечно, шансов (поехать на чемпионат мира у россиян) нет», – сказала глава ФЛГР Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoчемпионат мира
ФЛГР
лыжные гонки
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