Поромаа о Большунове: «Представьте, что вы так хороши и при этом не можете соревноваться с лучшими. Это сильнейший удар по мотивации»
«Я не особо слежу за российскими лыжниками. Иногда встречается видео с соревнований, которые они проводят, иногда – результаты. Но в целом я плохо представляю себе, что там происходит.
Мы слышим разные вещи – о борьбе с отсутствием мотивации, травмами. Но не знаем, как реально обстоят дела.
Представьте, что вы так хороши и при этом не можете соревноваться с лучшими. Это сильнейший удар по мотивации. Хотеть соревноваться, знать, что ты на должном уровне, но не иметь возможности... А время проходит. По крайней мере, мне было бы очень тяжело», – сказал Поромаа.
«Могу только представить, что я бы почувствовал в такой ситуации. Мне бы очень быстро стало скучно», – добавил еще один представитель шведской сборной Йенс Бурман.
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