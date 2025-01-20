Поромаа о Большунове: «Представьте, что вы так хороши и при этом не можете соревноваться с лучшими. Это сильнейший удар по мотивации»

Шведский лыжник Вильям Поромаа высказался об Александре Большунове.

«Я не особо слежу за российскими лыжниками. Иногда встречается видео с соревнований, которые они проводят, иногда – результаты. Но в целом я плохо представляю себе, что там происходит.

Мы слышим разные вещи – о борьбе с отсутствием мотивации, травмами. Но не знаем, как реально обстоят дела.

Представьте, что вы так хороши и при этом не можете соревноваться с лучшими. Это сильнейший удар по мотивации. Хотеть соревноваться, знать, что ты на должном уровне, но не иметь возможности... А время проходит. По крайней мере, мне было бы очень тяжело», – сказал Поромаа .

«Могу только представить, что я бы почувствовал в такой ситуации. Мне бы очень быстро стало скучно», – добавил еще один представитель шведской сборной Йенс Бурман .

Большунов снял лыжи еще до финиша: заканчивал гонку пешком – досада из-за падения