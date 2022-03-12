Бурман о критике в адрес Большунова: «Я получил кое-какие комментарии, большинство было на русском. Они считают, что я идиот»

Шведский лыжник Йенс Бурман рассказал, что столкнулся с негативными комментариями после критики в адрес россиянина Александра Большунова.
Большунов выложил в инстаграме фото в ретроэкипировке и подписал пост «СССР 1980 год». Позднее он удалил публикацию.
– Да, я получил кое-какие комментарии. Большинство было на русском, их я сразу удалил. Но некоторые из оставшихся прочитал – они считают, что я идиот и несколько других вещей.
– Ты был готов к этому?
– Да, меня это нисколько не волнует.
– Это не ощущается неприятным?
– Нет, мне так не кажется.
– Ты не отказываешься от своих слов и считаешь, что то, что из них получилось, хорошо?
– Да. Иначе я этого бы не говорил, – отметил Бурман.
Большунов в форме сборной СССР разозлил собственного спонсора. Фото пропали из инстаграма Александра, но уже поздно