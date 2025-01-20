Легков о заявлении главы FIS про допуск россиян: «Хорошо, что говорят, но лучше бы к делу перешли. Перейдут – будет отлично»

Александр Легков призвал FIS перейти от слов к делу в вопросе допуска россиян.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе – в том же формате, что и на Олимпийских играх-2024 года в Париже.

«Хорошо, что говорят. Но лучше бы к делу перешли. Перейдут – будет отлично. Если допустят к соревнованиям всех спортсменов в нейтральном статусе, будет идеально, если всех, кроме из ведомств, тоже неплохо.

Как только произойдет, мы будем говорить. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Легков .

Россияне отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.