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Легков о заявлении главы FIS про допуск россиян: «Хорошо, что говорят, но лучше бы к делу перешли. Перейдут – будет отлично»

Александр Легков призвал FIS перейти от слов к делу в вопросе допуска россиян.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе – в том же формате, что и на Олимпийских играх-2024 года в Париже.

«Хорошо, что говорят. Но лучше бы к делу перешли. Перейдут – будет отлично. Если допустят к соревнованиям всех спортсменов в нейтральном статусе, будет идеально, если всех, кроме из ведомств, тоже неплохо.

Как только произойдет, мы будем говорить. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Легков.

Россияне отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Легков
logoЙохан Элиаш
logoFIS
лыжные гонки
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