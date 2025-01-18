Терентьев после победы в спринте: «Ощущал давление не только от Большунова, но и от всех соперников»
Сегодня Терентьев выиграл классический спринт в Рязани. Второе место занял Ермил Вокуев, третье – Александр Большунов.
– Ощущал давление от Большунова?
– Не только от него, но и от всех соперников. С Ермилом боролись до самого финиша. Спиной чувствовал, что кто‑то едет сзади, поэтому я не сбавлял скорость.
– Все ли тебе понравилось по работе лыж?
– Сейчас такая погода переходная. Коварный круг, и если «замазаться», то можно на равнине много проигрывать. Сегодня я сделал больше на скольжении, чем на подъеме.
– Переживал за супругу (Наталью, занявшую сегодня второе место в женском спринте – Спортс’’)? Дало ли это дополнительной мотивации?
– Она 100% молодец. Четыре месяца тренироваться и показать такие результаты! Это мотивирует.
– Мотивируете друг друга?
– Это тоже, да. Команда была в Сочи, потом мы приехали в Казань, тренировались здесь. Подсказывали друг другу, – рассказал Терентьев.
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