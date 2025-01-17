Елена Вяльбе назвала Казань спортивной столицей России.

«Для меня спортивная столица России — Казань. Возможно, Санкт-Петербург является ей для футбола.

В Казани сейчас очень серьезно развиваются лыжные гонки, Татарстан сильно шагнул вперед. В последние четыре-пять лет они взлетели. Сейчас это главный лыжный регион в стране, они захватили пальму первенства.

Последние шесть лет они выигрывают в Кубке России, в прошлом году выиграли общий зачет», — сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.