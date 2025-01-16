Нортуг о возможном переходе в Австрию: «Все реально. Если это случится, то моей целью будут Милан-2026 и чемпионат мира-2027»

Петтер Нортуг может перейти в сборную Австрии и выступить на Олимпиаде-2026.

«Запрос был, я встречался с парой людей, так что посмотрим. Если что-то и произойдет, то до 1 мая, а лучше – за месяц раньше.

Все не так просто. Это намного сложнее, чем думают люди. Например, вариант с Лихтенштейном отпал. С Австрией все реально, но сейчас мяч на их стороне, так что все зависит от них.

Серьезно ли я подумываю о выступлении за другую страну? Да. Большего пока не скажу, но ключевое в том, что для перехода я должен принести пользу их федерации. Например, им явно поможет мой опыт. И если переход состоится, то моей целью будут Олимпиада-2026 в Милане и чемпионат мира-2027 в Фалуне. Я хочу двухлетний план.

Чтобы полноценный переход состоялся, нужно значимое оправдание. Я должен показать, что перехожу к ним, чтобы развивать их спорт. А уже потом их спортивное руководство подаст заявление властям, чтобы я получил полноценное гражданства. Причем куда быстрее, чем за три года.

Кстати, я могу привести с собой множество спонсоров в Австрию. Возможности у меня есть. так что в плане денег это выигрышная ситуация для всех. Это как раз та сфера, где мы можем найти плюсы для обеих сторон», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.