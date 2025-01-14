Бородавко о жалобе Кулешовой на условия в гостинице: «Анастасия приехала позже всех, поэтому ей достался такой номер. Ей просто не повезло»
Юрий Бородавко заявил, что лыжнице Кулешовой не повезло с гостиничным номером.
Ранее призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице в Казани, где пройдет этап Кубка России. Позже спортсменка удалила запись.
«Анастасия приехала позже всех, поэтому получилось так, что ей достался такой номер. Многие живут в условиях лучше, не у всех все так плохо. Анастасии просто не повезло.
Но если она поговорит с администратором, уверен, что будет возможность улучшить ее проживание. Я бы не стал так драматизировать ситуацию», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
«Вот так живет сборная России. Прославленная Казань наша». Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице, но позже удалила пост
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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