Дмитрий Губерниев: «Олимпиада-2026 для наших лыжников и биатлонистов сильно подвисает. Квалификационные старты уже на носу»
Дмитрий Губерниев считает, что Олимпиада «подвисает» для российских спортсменов.
Ранее в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ответили на вопрос о возможном россиян: «Ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в турнирах под нашей эгидой до дальнейшего уведомления».
«С какого бугра FIS должен был допустить нас на чемпионат мира, если мы и так не выступаем? Чемпионат мира будет через месяц. Эта новость была очевидна.
Чемпионаты мира по лыжным гонкам и по биатлону в этом году пройдут без россиян. Это данность на текущий момент. Если что-то будет меняться, то уже ближе к следующему сезону.
Если говорить об Олимпиаде 2026 года, квалификационные старты уже на носу. Поэтому Олимпиада сильно подвисает для наших лыжников и биатлонистов», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем