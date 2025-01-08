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Дмитрий Губерниев: «Олимпиада-2026 для наших лыжников и биатлонистов сильно подвисает. Квалификационные старты уже на носу»

Дмитрий Губерниев считает, что Олимпиада «подвисает» для российских спортсменов.

Ранее в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ответили на вопрос о возможном россиян: «Ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в турнирах под нашей эгидой до дальнейшего уведомления».

«С какого бугра FIS должен был допустить нас на чемпионат мира, если мы и так не выступаем? Чемпионат мира будет через месяц. Эта новость была очевидна.

Чемпионаты мира по лыжным гонкам и по биатлону в этом году пройдут без россиян. Это данность на текущий момент. Если что-то будет меняться, то уже ближе к следующему сезону.

Если говорить об Олимпиаде 2026 года, квалификационные старты уже на носу. Поэтому Олимпиада сильно подвисает для наших лыжников и биатлонистов», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России жен
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logoОлимпиада-2026
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