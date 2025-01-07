Максим Вылегжанин: «Наши пловцы и паралимпийцы участвуют в международных играх. Считаю, что и наши лыжники скоро поедут туда»
Максим Вылегжанин высказался об участии россиян в международных стартах.
«Мне верится, что нас вернут на международную арену в 2025 году.
Наши пловцы и паралимпийцы участвуют в международных играх. Считаю, что и наши лыжники скоро поедут туда», — сказал Вылегжанин.
Ранее в Международной федерации лыжных видов заявили, что ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в международных турнирах до дальнейшего уведомления.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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