Максим Вылегжанин: «Наши пловцы и паралимпийцы участвуют в международных играх. Считаю, что и наши лыжники скоро поедут туда»

Максим Вылегжанин высказался об участии россиян в международных стартах.

«Мне верится, что нас вернут на международную арену в 2025 году.

Наши пловцы и паралимпийцы участвуют в международных играх. Считаю, что и наши лыжники скоро поедут туда», — сказал Вылегжанин.

Ранее в Международной федерации лыжных видов заявили, что ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в международных турнирах до дальнейшего уведомления.