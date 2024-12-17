Клэбо, Йохауг, Валнес, Крюгер, Хайди и Лотта Венг, Шлинн, Фоссесхолм вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»
Клэбо и Йохауг выступят за сборную Норвегии на «Тур де Ски».
Лыжная многодневка пройдет с 28 декабря по 5 января в Италии.
Сборная Норвегии
Мужчины
Матс Вильям Йенссен
Андреас Фьорден Рее
Эрик Валнес
Эвен Нортуг
Ивер Тильхейм Андерсен
Женщины
Тереза Йохауг
Хайди Венг
Астри Ойре Шлинн
Кристин Фоснес
Нора Саннесс
Силье Теодорсен
Юлие Мире
Хелене Марие Фоссесхолм
Матильде Мирвол
Лотта Венг
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: лыжная федерация Норвегии
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