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Клэбо, Йохауг, Валнес, Крюгер, Хайди и Лотта Венг, Шлинн, Фоссесхолм вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Клэбо и Йохауг выступят за сборную Норвегии на «Тур де Ски».

Лыжная многодневка пройдет с 28 декабря по 5 января в Италии.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Клэбо

Мартин Левстрем Ниенге

Симен Хегстад Крюгер

Ян Томас Йенссен

Матс Вильям Йенссен

Андреас Фьорден Рее

Харальд Амундсен

Эрик Валнес

Эвен Нортуг

Ивер Тильхейм Андерсен

Женщины

Тереза Йохауг

Хайди Венг

Астри Ойре Шлинн

Кристин Фоснес

Нора Саннесс

Силье Теодорсен

Юлие Мире

Хелене Марие Фоссесхолм

Матильде Мирвол

Лотта Венг

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: лыжная федерация Норвегии
logoМатильде Мирвол
Ян Томас Йенссен
logoСимен Хегстад Крюгер
лыжные гонки
logoХаральд Амундсен
logoЮлие Мире
logoсборная Норвегии жен
Кристин Фоснес
logoЭвен Нортуг
logoЛотта Венг
logoТереза Йохауг
Ивер Тильхейм Андерсен
Силье Теодорсен
logoХайди Венг
Андреас Фьюрен Рее
logoМартин Левстрем Ниенге
logoсборная Норвегии
logoТур де Ски
logoЭрик Валнес
logoЙоханнес Клэбо
logoХелене Марие Фоссесхолм
Матс Вильям Йенссен
logoАстрид Ойре Шлинн
Нора Саннесс
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