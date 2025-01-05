Тереза Йохауг: «Было так приятно одержать первую победу на «Тур де Ски». Я уже немного старая и медленная»

Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в скиатлоне на «Тур де Ски».

Норвежская лыжница выиграла гонку, опередив ближайших преследовательниц Терезу Штадлобер и Астрид Ойре Шлинн на 30,6 секунды.

«Было очень приятно одержать первую победу на «Тур де Ски». Я уже немного старая и медленная.

В конце гонки я была сбита с толку. Технически я шла хорошо, и когда вдруг получился такой отрыв – мне пришлось продолжать. Это было весело», – сказала 14-кратная чемпионка мира.

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