Тереза Йохауг: «Было так приятно одержать первую победу на «Тур де Ски». Я уже немного старая и медленная»
Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в скиатлоне на «Тур де Ски».
Норвежская лыжница выиграла гонку, опередив ближайших преследовательниц Терезу Штадлобер и Астрид Ойре Шлинн на 30,6 секунды.
«Было очень приятно одержать первую победу на «Тур де Ски». Я уже немного старая и медленная.
В конце гонки я была сбита с толку. Технически я шла хорошо, и когда вдруг получился такой отрыв – мне пришлось продолжать. Это было весело», – сказала 14-кратная чемпионка мира.
Первая победа Йохауг после 2 лет паузы – помогла ссора со шведским журналистом
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Agderposten
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