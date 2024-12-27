Французского горнолыжника Сарразена доставили на вертолете в больницу после падения на Кубке мира в Бормио

Горнолыжник Сарразен госпитализирован после падения на Кубке мира в Бормио.

Во время тренировки перед стартом этапа французский спортсмен наехал на кочку перед поворотом, его подбросило в воздух, и он упал на спину и долго скользил по склону, пока его не остановило заграждение.

Его пришлось эвакуировать на вертолете. Теперь Сарразену предстоит операция по удалению субдуральной гематомы.

Сиприену Сарразену 30 лет, он является победителем этапов Кубка мира в скоростном спуске и супергиганте.