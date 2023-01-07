Французского горнолыжника Мюффа-Жанде госпитализировали после падения на этапе Кубка мира в Адельбодене

Французский горнолыжник, бронзовый призер Олимпиады-2018 в комбинации Виктор Мюффа-Жанде получил травму во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене.

Во второй попытке Мюффа-Жанде потерял равновесие, зацепившись лыжей за ворота, упал на бок и ударился головой о трассу, а затем на большой скорости врезался в защитную сетку.

Врачи около 15 минут оказывали горнолыжнику помощь на месте, а затем унесли его на носилках. После гонки Мюффа-Жанде доставили на вертолете в больницу, чтобы провести дополнительные обследования.

Сообщается, что спортсмен получил несколько порезов на руке и повредил лицо.