Алексис Пинтуро завершил сезон из-за травмы колена, полученной при падении на этапе Кубка мира в Венгене
Французский горнолыжник Алексис Пинтуро досрочно завершил сезон.
Сегодня на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене состоялся супергигант. Во время гонки Пинтуро неудачно упал и получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. С трассы спортсмена эвакуировали на вертолете.
В ближайшее время трехкратный чемпион мира вернется во Францию для дальнейшего обследования и обсуждения возможной операции.