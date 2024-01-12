Алексис Пинтуро завершил сезон из-за травмы колена, полученной при падении на этапе Кубка мира в Венгене

Французский горнолыжник Алексис Пинтуро досрочно завершил сезон.

Сегодня на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене состоялся супергигант. Во время гонки неудачно упал и получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. С трассы спортсмена эвакуировали на вертолете.

В ближайшее время трехкратный чемпион мира вернется во Францию для дальнейшего обследования и обсуждения возможной операции.