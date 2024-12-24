Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

С 25 по 26 декабря в Кирово-Чепецке пройдут две гонки лыжного чемпионата России.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам

Кирово-Чепецк

Расписание трансляций

25 декабря, среда

30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

26 декабря, четверг

50 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.