Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
С 25 по 26 декабря в Кирово-Чепецке пройдут две гонки лыжного чемпионата России.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам
Кирово-Чепецк
Расписание трансляций
25 декабря, среда
30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
26 декабря, четверг
50 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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