Швейцарская сноубордистка Софи Хедигер погибла в результате схода лавины
Сноубордистка сборной Швейцарии Софи Хедигер погибла в результате схода лавины.
Трагедия произошла в Арозе (Швейцария). По данным полиции, 26-летняя Хедигер каталась на закрытой трассе в сопровождении еще одного спортсмена. Они покинули закрытую трассу, и женщина попала под лавину на склоне.
Экстренные службы были оповещены о случившемся, но спасти спортсменку не удалось.
Софи Хедигер специализировалась в сноуборд-кроссе. Она является победительницей Универсиаде‑2023 в Лейк‑Плэсиде, призером этапов Кубка мира. В 2022 году выступала на Олимпийских играх в Пекине.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
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