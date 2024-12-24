Швейцарская сноубордистка Софи Хедигер погибла в результате схода лавины

Сноубордистка сборной Швейцарии Софи Хедигер погибла в результате схода лавины.

Трагедия произошла в Арозе (Швейцария). По данным полиции, 26-летняя Хедигер каталась на закрытой трассе в сопровождении еще одного спортсмена. Они покинули закрытую трассу, и женщина попала под лавину на склоне.

Экстренные службы были оповещены о случившемся, но спасти спортсменку не удалось.

Софи Хедигер специализировалась в сноуборд-кроссе. Она является победительницей Универсиаде‑2023 в Лейк‑Плэсиде, призером этапов Кубка мира. В 2022 году выступала на Олимпийских играх в Пекине.