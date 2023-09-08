Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк погиб при выполнении прыжка в воду в Стокгольме. Тело нашли через два месяца

Теги прыжки в воду сноуборд происшествия Лыжи

Участник Олимпиады-2006 сноубордист Микаэль Лундмарк погиб в Швеции.

16 июня спортсмен решил исполнить переднее сальто в воду с высоты 20 метров. Он прыгал с моста Вестерброн в центре Стокгольма. 

После приземления в воду Лундмарк не вынырнул. Его друзья вызвали службу спасения, однако поисково-спасательная операция не дала результатов.

Тело спортсмена было обнаружено только 27 августа случайным прохожим, Лундмарка опознали по татуировкам. 

На Олимпийских играх-2006 швед выступал в хаф-пайпе, тогда он занял 27-е место.

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5 комментариев

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stalkers111
глупый риск и глупая смерть. ради чего?
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Dikki Shelton
Смелый человек. Очень жаль. Соболезную родным и близким.😔
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Михаил Опякин
Dumb ways to die
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Вадим flanec
Приземление в воду. Мдаа.
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