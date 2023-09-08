Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк погиб при выполнении прыжка в воду в Стокгольме. Тело нашли через два месяца

Участник Олимпиады-2006 сноубордист Микаэль Лундмарк погиб в Швеции.

16 июня спортсмен решил исполнить переднее сальто в воду с высоты 20 метров. Он прыгал с моста Вестерброн в центре Стокгольма.

После приземления в воду Лундмарк не вынырнул. Его друзья вызвали службу спасения, однако поисково-спасательная операция не дала результатов.

Тело спортсмена было обнаружено только 27 августа случайным прохожим, Лундмарка опознали по татуировкам.

На Олимпийских играх-2006 швед выступал в хаф-пайпе, тогда он занял 27-е место.