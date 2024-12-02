Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
С 6 по 8 декабря в Лиллехаммере пройдет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Расписание трансляций
6 декабря, пятница
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
12:30 Матч! Арена
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
14:45 Матч! Арена
7 декабря, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 11:00
Финалы – 13:30 Матч! Арена
8 декабря, воскресенье
Скиатлон, мужчины
12:00 Матч! Арена
Скиатлон, женщины
14:15 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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