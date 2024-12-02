Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

С 6 по 8 декабря в Лиллехаммере пройдет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 2-й этап Лиллехаммер, Норвегия Расписание трансляций 6 декабря, пятница 10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины 12:30 Матч! Арена 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины 14:45 Матч! Арена 7 декабря, суббота Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины Квалификация – 11:00 Финалы – 13:30 Матч! Арена 8 декабря, воскресенье Скиатлон, мужчины 12:00 Матч! Арена Скиатлон, женщины 14:15 Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.