Чемпионка СССР по фигурному катанию Лихарева стала жертвой мошенников. У нее украли 590 тысяч рублей
«Даже стыдно о таком рассказывать, потому что не первый раз уже такое со мной произошло. Нельзя было делать то, что я сделала, да и какой толк теперь от этой информации, все равно никого не найдут, так что все это совершенно бессмысленно.
Но дело заведено, идем к следователю с дочерью. Обманули на 590 тысяч.
Представились сотрудниками «Мосэнергосбыта», сказали «нестыковки по счетчикам», отправят бригаду. Код из сообщения попросили назвать из смс, чтобы записать меня на определенное время. Ну и все. Талантливо сделано.
Очень ненормально себя чувствую, мне 84 года. Но на тот момент мне все казалось понятно, логично. И я уже проходила это все, даже ему (мошеннику) сказала, что жулики обманывали», — сказала Лихарева.
Татьяна Лихарева — четырехкратная чемпионка СССР в одиночном катании (1953, 1954, 1955, 1959). Судья международной категории, принимала участие в судействе шести Олимпийских игр.
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