Чемпионка СССР по фигурному катанию Лихарева стала жертвой мошенников. У нее украли 590 тысяч рублей

Чемпионка СССР Татьяна Лихарева рассказала, что стала жертвой мошенников.

«Даже стыдно о таком рассказывать, потому что не первый раз уже такое со мной произошло. Нельзя было делать то, что я сделала, да и какой толк теперь от этой информации, все равно никого не найдут, так что все это совершенно бессмысленно.

Но дело заведено, идем к следователю с дочерью. Обманули на 590 тысяч.

Представились сотрудниками «Мосэнергосбыта», сказали «нестыковки по счетчикам», отправят бригаду. Код из сообщения попросили назвать из смс, чтобы записать меня на определенное время. Ну и все. Талантливо сделано.

Очень ненормально себя чувствую, мне 84 года. Но на тот момент мне все казалось понятно, логично. И я уже проходила это все, даже ему (мошеннику) сказала, что жулики обманывали», — сказала Лихарева.

Татьяна Лихарева — четырехкратная чемпионка СССР в одиночном катании (1953, 1954, 1955, 1959). Судья международной категории, принимала участие в судействе шести Олимпийских игр.