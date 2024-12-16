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Российские паралимпийцы получили мобильные телефоны за достижения на Играх

Российским паралимпийцам вручили мобильные телефоны за достижения на Играх.

Оргкомитет Паралимпийских игр в Париже не подарил россиянам телефоны от спонсора. 

16 декабря Владимир Путин вручил госнаграды призерам Паралимпиады. После этого спортсмены получили телефоны от движения «Здоровое Отечество» во время торжественной церемонии. 

Благодарность выразил семикратный паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Калина. 

«Мы хотим выразить благодарность Паралимпийскому комитету России за то, что мы там оказались, ФМБА, ЦСП, министерству спорта. Куда мы без них.

И спасибо за сегодняшний подарок, который увенчался таким моментом. Да, об этом узнал весь мир, что мы без телефонов, но на нас, в принципе, это особо никак не повлияло. Мы ехали, конечно же, туда не за телефонами.

Спасибо большое общественному движению «Здоровое Отечество», это приятный бонус», — сказал Калина. 

На Паралимпийских играх в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали (20-21-23). 

Владимир Путин: «Каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoпаралимпийская сборная России
logoОлимпиада-2024
Андрей Калина
logoПаралимпийские игры
ТАСС
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