Дмитрий Мазепин: «Сейчас будем договариваться с World Aquatics, чтобы синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло вернулись на международную арену»

Мазепин ведет диалог с World Aquatics по возвращению синхронисток и ватерполистов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Накануне завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 медалей – 6 золотых и 4 серебряных.

«Мы готовимся, есть договоренность, что мы приедем в Сингапур на чемпионат мира по длинной воде.

Мы сейчас будем договариваться с World Aquatics о том, чтобы синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло вернулись на международную арену, как и сегодня в Будапеште», – сказал президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Ранее Международная федерация водных видов (World Aquatics) открыла россиянам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло.