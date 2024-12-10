Светлана Журова: «Назвала бы Большунова лучшим спортсменом года. Важно, когда человека показывают по ТВ и он побеждает на всех соревнованиях в России»
Светлана Журова назвала лыжника Александра Большунова лучшим спортсменом года.
Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. В сезоне-2023/24 он выиграл общий зачет Кубка России, также неоднократно побеждал на чемпионате страны и Спартакиаде.
«Лучшим спортсменом года назвала бы Большунова. Важно, когда человека показывают по телевизору и при этом он побеждает на всех соревнованиях в России. Саша Большунов был самым ярким спортсменом для меня.
А про олимпийцев даже говорить не хочу. Один раз сказала, а потом огребла. Я их поздравила, а мне сказали, что сделала это недостаточно. Видимо, должна была им фейерверк устроить», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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