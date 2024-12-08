Йохауг о победе в скиатлоне: «На этот раз не вернусь домой неудачницей. Это пока моя лучшая гонка»
Тереза Йохауг назвала победу в скиатлоне своей лучшей гонкой после возвращения.
36-летняя норвежская лыжница финишировала первой на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Она решила возобновить карьеру перед началом текущего сезона.
«На этот раз я не вернусь домой неудачницей, ха-ха (Йохауг отсылает к цитате шведского журналиста Томаса Петтерссона, ранее говорившего о ее 4-м месте в масс-старте – Спортс’‘).
Было очень весело, это пока что моя лучшая гонка. Чувствую, что все соревнования последних недель помогли мне набрать лучшую форму. В том числе в техническом плане, хотя еще многое предстоит сделать», – сказала 14-кратная чемпионка мира Йохауг.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости