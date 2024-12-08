Йохауг о победе в скиатлоне: «На этот раз не вернусь домой неудачницей. Это пока моя лучшая гонка»

Тереза Йохауг назвала победу в скиатлоне своей лучшей гонкой после возвращения.

36-летняя норвежская лыжница финишировала первой на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Она решила возобновить карьеру перед началом текущего сезона.

«На этот раз я не вернусь домой неудачницей, ха-ха (Йохауг отсылает к цитате шведского журналиста Томаса Петтерссона, ранее говорившего о ее 4-м месте в масс-старте – Спортс’‘).

Было очень весело, это пока что моя лучшая гонка. Чувствую, что все соревнования последних недель помогли мне набрать лучшую форму. В том числе в техническом плане, хотя еще многое предстоит сделать», – сказала 14-кратная чемпионка мира Йохауг.