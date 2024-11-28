Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Андерссон, Карлссон, Нисканен, Тириль и Хайди Венг выступят в классической «разделке» на 10 км
Гонка пройдет 29 ноября.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Рука, Финляндия
10 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Женщины, старт-лист
6. Джулия Керн (США)
13. Лаура Гиммлер (Германия)
14. Тириль Венг (Норвегия)
15. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
20. Силье Теодорсен (Норвегия)
24. Тереза Йохауг (Норвегия)
25. Кристин Фоснес (Норвегия)
26. Лотта Венг (Норвегия)
29. Йоханна Матинтало (Финляндия)
30. Криста Пярмякоски (Финляндия)
32. Рози Бреннан (США)
34. Кертту Нисканен (Финляндия)
36. Йонна Сундлинг (Швеция)
38. Хайди Венг (Норвегия)
40. Эбба Андерссон (Швеция)
42. Катарина Хенниг (Германия)
44. Линн Сван (Швеция)
46. Фрида Карлссон (Швеция)
48. Эмма Рибом (Швеция)
50. Тереза Штадлобер (Австрия)
54. Джесси Диггинс (США)
58. Дельфин Клодель (Франция)
60. Виктория Карл (Германия)
Полный старт-лист – здесь.
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