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Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Андерссон, Карлссон, Нисканен, Тириль и Хайди Венг выступят в классической «разделке» на 10 км

Йохауг, Диггинс, Андерссон, Венг пробегут на Кубке мира «разделку» на 10 км.

Гонка пройдет 29 ноября.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Рука, Финляндия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Женщины, старт-лист

6. Джулия Керн (США)

13. Лаура Гиммлер (Германия)

14. Тириль Венг (Норвегия)

15. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

20. Силье Теодорсен (Норвегия)

24. Тереза Йохауг (Норвегия)

25. Кристин Фоснес (Норвегия)

26. Лотта Венг (Норвегия)

29. Йоханна Матинтало (Финляндия)

30. Криста Пярмякоски (Финляндия)

32. Рози Бреннан (США)

34. Кертту Нисканен (Финляндия)

36. Йонна Сундлинг (Швеция)

38. Хайди Венг (Норвегия)

40. Эбба Андерссон (Швеция)

42. Катарина Хенниг (Германия)

44. Линн Сван (Швеция)

46. Фрида Карлссон (Швеция)

48. Эмма Рибом (Швеция)

50. Тереза Штадлобер (Австрия)

54. Джесси Диггинс (США)

58. Дельфин Клодель (Франция)

60. Виктория Карл (Германия)

Полный старт-лист – здесь.

Йохауг вернулась, а Клэбо... уйдет? Главное о лыжном сезоне – уже третьем без России

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
гонка 10 км (жен)
результаты
лыжные гонки
logoЙонна Сундлинг
logoХайди Венг
logoЛинн Сван
logoЭмма Рибом
Джулия Керн
logoсборная Норвегии жен
logoсборная США жен
Виктория Карл
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoКатарина Хенниг
logoДжесси Диггинс
logoЛотта Венг
Ясми Йоэнсуу
Лаура Гиммлер
Силье Теодорсен
Кристин Фоснес
logoТереза Йохауг
logoТириль Венг
logoЭбба Андерссон
logoТереза Штадлобер
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoсборная Франции жен
Рози Бреннан
logoФрида Карлссон
logoКертту Нисканен
logoсборная Австрии жен
Дельфин Клодель
logoсборная Швеции жен
Йоханна Матинтало
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