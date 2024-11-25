  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вяльбе о Губерниеве: «Из моих уст не должна звучать эта фамилия. Пытаюсь сделать так, чтобы не давать ему поводов получать за счет меня какие-то рейтинги»
10

Вяльбе о Губерниеве: «Из моих уст не должна звучать эта фамилия. Пытаюсь сделать так, чтобы не давать ему поводов получать за счет меня какие-то рейтинги»

Елена Вяльбе заявила, что никогда не ссорилась с Дмитрием Губерниевым.

«Давайте перейдем к следующему вопросу. Я не обсуждаю этот вопрос вообще. Мне сложно говорить о том, помирилась я или нет с человеком, с которым я никогда не ссорилась.

Из моих уст не должна звучать эта фамилия. Потому что завтра будет еще больше, еще больше, и я буду конченой сволочью в очередной раз. Просто я пытаюсь сделать так, чтобы не давать ему больше поводов за счет меня получать какие-то рейтинги, где он лидирует среди журналистов.

Реально очень странный человек. Но профессионал в своей... Здесь я никогда не сказала про него плохого. Я ни разу в жизни нигде его в этом плане не оскорбила и не обидела. Никогда.

Но любой профессионал не должен переходить на оскорбления, когда у тебя есть возможность сделать это в каких-то эфирах. Что делает достаточно часто. Если ты профессионал в своем деле, то, наверное, не стоит прилюдно давать оценку деятельности других людей, в чей профессии ты ничего не понимаешь. Это его не красит.

Я помню молодого Губерниева, я помню, что он говорил, что хочет быть похожим на Николая Озерова. Озеров никогда в жизни ничего подобного бы не позволил 100%. Я понимаю, что для него это тоже не очень хорошо, что не реагирую на его всякие гадости и всякие слова в мой адрес», – сказала глава Федерации лыжных гонок России в интервью на канале «Эмпатия Манучи». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Эмпатия Манучи»
телевидение
logoДмитрий Губерниев
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев – на слова Вяльбе о росте интереса к лыжам в России: «Приумножается за счет лондонских болельщиков»
28вчера, 13:19
Губерниев о переносе этапа Кубка России из Тюмени в Вершину Теи: «ФЛГР ничего не сделала, чтобы предусмотреть вариант B»
2220 ноября, 11:51
Дмитрий Губерниев: «Всю свою пользу Вяльбе перекрыла неимоверным вредом, который она приносит российским лыжам. Могу представить, что она уйдет с поста главы ФЛГР»
12416 ноября, 17:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Елена Вяльбе: «Спортсменов освободили от мобилизации. Они получают зарплату, кушают и одеваются за государственный счет. Что еще нужно?»
58сегодня, 14:38
Елена Вяльбе: «Все европейцы, с кем я общаюсь, говорят, что у них политики сошли с ума. Там полная прострация, люди ничего не ждут»
70сегодня, 14:23
Петтер Нортуг поддерживает связь с Большуновым: «Он пишет, что российским лыжникам тяжело морально»
12сегодня, 14:09
Елена Вяльбе: «Исинбаева – предатель Родины. «Я номинальный майор» – какого хрена ты тогда ходила погоны эти получала?»
82сегодня, 13:14
Юрий Бородавко: «Большунов очень эмоционально относится к поражениям, говорит: «Надо ехать домой, да и вообще заканчивать со спортом»
7сегодня, 11:05
Большунов не попал в призы в двух подряд гонках на Кубке России
16сегодня, 09:43
❄️ Лыжи. Кубок России. Филимонов победил в коньковом спринте, Митрошин – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов выбыл в 1/4 финала
41сегодня, 07:45
❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева выиграла спринт свободным стилем, Королева – 2-я, Баранова – 3-я
20сегодня, 07:41
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Шмид одержала победу, Фрайтаг – 2-я, Эдер – 3-я
вчера, 20:51
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Херль победил, Пашке – 2-й, Чофениг – 3-й
2вчера, 20:28
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13