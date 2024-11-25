Вяльбе о Губерниеве: «Из моих уст не должна звучать эта фамилия. Пытаюсь сделать так, чтобы не давать ему поводов получать за счет меня какие-то рейтинги»

Елена Вяльбе заявила, что никогда не ссорилась с Дмитрием Губерниевым.

«Давайте перейдем к следующему вопросу. Я не обсуждаю этот вопрос вообще. Мне сложно говорить о том, помирилась я или нет с человеком, с которым я никогда не ссорилась.

Из моих уст не должна звучать эта фамилия. Потому что завтра будет еще больше, еще больше, и я буду конченой сволочью в очередной раз. Просто я пытаюсь сделать так, чтобы не давать ему больше поводов за счет меня получать какие-то рейтинги, где он лидирует среди журналистов.

Реально очень странный человек. Но профессионал в своей... Здесь я никогда не сказала про него плохого. Я ни разу в жизни нигде его в этом плане не оскорбила и не обидела. Никогда.

Но любой профессионал не должен переходить на оскорбления, когда у тебя есть возможность сделать это в каких-то эфирах. Что делает достаточно часто. Если ты профессионал в своем деле, то, наверное, не стоит прилюдно давать оценку деятельности других людей, в чей профессии ты ничего не понимаешь. Это его не красит.

Я помню молодого Губерниева, я помню, что он говорил, что хочет быть похожим на Николая Озерова. Озеров никогда в жизни ничего подобного бы не позволил 100%. Я понимаю, что для него это тоже не очень хорошо, что не реагирую на его всякие гадости и всякие слова в мой адрес», – сказала глава Федерации лыжных гонок России в интервью на канале «Эмпатия Манучи».