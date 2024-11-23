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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пашке победил, Чофениг – 2-й, Крафт – 4-й

Немецкий прыгун с трамплина Пашке победил на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

HS140

1. Пиус Пашке (Германия) – 317,1 балла (131,5 м + 138,5 м)

2. Даниэль Чофениг (Австрия) – 309,2 (132,5 + 132,5)

3. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 307,1 (132,0 + 131,5)

4. Штефан Крафт (Автсрия) – 306,0 (133,0 + 130,0)

5. Ян Херль (Австрия) – 300,9 (128,5 + 130,0)

6. Анже Ланишек (Словения) – 296,0 (130,0 + 127,0)

7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 295,6 (134,5 + 126,5)

8. Грегор Дешванден (Швейцария) – 293,2 (127,0 + 125,0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок мира
logoШтефан Крафт
прыжки с трамплина
результаты
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Кристоффер Эриксен Сундаль
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Анже Ланишек
Даниэль Чофениг
Ян Херль
Пиус Пашке
Грегор Дешванден
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
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