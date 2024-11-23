Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пашке победил, Чофениг – 2-й, Крафт – 4-й

Немецкий прыгун с трамплина Пашке победил на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Прыжки с трамплина Кубок мира Лиллехаммер, Норвегия Мужчины HS140 1. Пиус Пашке (Германия) – 317,1 балла (131,5 м + 138,5 м) 2. Даниэль Чофениг (Австрия) – 309,2 (132,5 + 132,5) 3. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 307,1 (132,0 + 131,5) 4. Штефан Крафт (Автсрия) – 306,0 (133,0 + 130,0) 5. Ян Херль (Австрия) – 300,9 (128,5 + 130,0) 6. Анже Ланишек (Словения) – 296,0 (130,0 + 127,0) 7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 295,6 (134,5 + 126,5) 8. Грегор Дешванден (Швейцария) – 293,2 (127,0 + 125,0)