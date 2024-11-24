Ступак о завершении карьеры: «Пока я сама не сказала, ничего еще не закончено. Этот сезон посвящаю семье, другим направлениям в своей жизни»
Лыжница Юлия Ступак заявила, что посвятит этот сезон семье и другим делам.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в нынешнем сезоне Ступак, скорее всего, пропустит турниры уровня чемпионата и Кубка России, но говорить о завершении спортивной карьеры еще рано.
«Могу ответить так: пока я сама не сказала, ничего еще не закончено. Этот сезон посвящаю семье, другим направлениям в своей жизни. Планирую сбегать пару марафонов. Буду заканчивать – обязательно сообщу», – сказала Ступак.
Лыжнице 29 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратный бронзовый призер Игр.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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