Ступак о завершении карьеры: «Пока я сама не сказала, ничего еще не закончено. Этот сезон посвящаю семье, другим направлениям в своей жизни»

Лыжница Юлия Ступак заявила, что посвятит этот сезон семье и другим делам.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в нынешнем сезоне Ступак , скорее всего, пропустит турниры уровня чемпионата и Кубка России, но говорить о завершении спортивной карьеры еще рано.

«Могу ответить так: пока я сама не сказала, ничего еще не закончено. Этот сезон посвящаю семье, другим направлениям в своей жизни. Планирую сбегать пару марафонов. Буду заканчивать – обязательно сообщу», – сказала Ступак.

Лыжнице 29 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратный бронзовый призер Игр.