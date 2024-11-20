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Лыжи. «Хибинская гонка». Мельниченко, Вокуев, Белов, Краснов, Шемякин выступят в гонке на 10 км свободным стилем

21 ноября лыжники пробегут гонку свободным стилем на 10 км в Кировске.

Лыжные гонки 

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск 

Мужчины

Свободный стиль, 10 км

Начало – 12:30 по московскому времени. 

Старт-лист 

38. Андрей Краснов 

39. Андрей Зародов

40. Никита Егоров

41. Олег Поляков 

42. Евгений Кудрявцев

43. Андрей Алипкин

44. Андрей Кузнецов

46. Алексей Шемякин 

47. Александр Гребенько

48. Андрей Мельниченко 

49. Ермил Вокуев 

50. Евгений Белов 

55. Иван Шемякин 

Полный страт-лист здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoАндрей Краснов
Евгений Кудрявцев
logoЕрмил Вокуев
logoАндрей Мельниченко
logoЕвгений Белов
Александр Гребенько
результаты
Андрей Алипкин
лыжные гонки
Алексей Шемякин
logoсборная России (лыжные гонки)
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