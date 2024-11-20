Лыжи. «Хибинская гонка». Мельниченко, Вокуев, Белов, Краснов, Шемякин выступят в гонке на 10 км свободным стилем
21 ноября лыжники пробегут гонку свободным стилем на 10 км в Кировске.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
Мужчины
Свободный стиль, 10 км
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
38. Андрей Краснов
39. Андрей Зародов
40. Никита Егоров
41. Олег Поляков
43. Андрей Алипкин
44. Андрей Кузнецов
46. Алексей Шемякин
47. Александр Гребенько
49. Ермил Вокуев
50. Евгений Белов
55. Иван Шемякин
Полный страт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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