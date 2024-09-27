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Мельниченко и Сола выиграли лыжные масс-старты на летнем чемпионате Беларуси

На открытом чемпионате Беларуси по лыжероллерам в Раубичах завершились коньковые масс-старты с участием россиян.

В мужской гонке победил российский лыжник Андрей Мельниченко, в женской – белорусская биатлонистка Анна Сола.

Лыжероллеры

Открытый чемпионат Беларуси

Раубичи

Масс-старты

Мужчины, 17 км, свободный стиль

1. Андрей Мельниченко

2. Андрей Алипкин

3. Евгений Кудрявцев

4. Алексей Шемякин

5. Роман Елетнов (Беларусь)

6. Максим Липкин

Женщины, 10 км, свободный стиль

1. Анна Сола (Беларусь)

2. Дарья Рогозина

3. Анна Королева (Беларусь)

4. Арина Былинко

5. Наталья Есипова

6. Светлана Николаева

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Лыжный спорт»
результаты
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logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная Беларуси жен
сборная Беларуси
logoсборная Беларуси
logoсборная Беларуси жен
Светлана Николаева
лыжероллеры
logoРоман Елетнов
logoАнна Сола
logoАндрей Мельниченко
Дарья Рогозина
Алексей Шемякин
Евгений Кудрявцев
logoАрина Былинко
Анна Королева
Максим Липкин
Андрей Алипкин
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