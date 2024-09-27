Мельниченко и Сола выиграли лыжные масс-старты на летнем чемпионате Беларуси

На открытом чемпионате Беларуси по лыжероллерам в Раубичах завершились коньковые масс-старты с участием россиян.

В мужской гонке победил российский лыжник Андрей Мельниченко, в женской – белорусская биатлонистка Анна Сола.

Лыжероллеры

Открытый чемпионат Беларуси

Раубичи

Масс-старты

Мужчины, 17 км, свободный стиль

1. Андрей Мельниченко

2. Андрей Алипкин

3. Евгений Кудрявцев

4. Алексей Шемякин

5. Роман Елетнов (Беларусь)

6. Максим Липкин

Женщины, 10 км, свободный стиль

1. Анна Сола (Беларусь)

2. Дарья Рогозина

3. Анна Королева (Беларусь)

4. Арина Былинко

5. Наталья Есипова

6. Светлана Николаева