Мельниченко и Сола выиграли лыжные масс-старты на летнем чемпионате Беларуси
На открытом чемпионате Беларуси по лыжероллерам в Раубичах завершились коньковые масс-старты с участием россиян.
В мужской гонке победил российский лыжник Андрей Мельниченко, в женской – белорусская биатлонистка Анна Сола.
Лыжероллеры
Открытый чемпионат Беларуси
Раубичи
Масс-старты
Мужчины, 17 км, свободный стиль
1. Андрей Мельниченко
2. Андрей Алипкин
3. Евгений Кудрявцев
4. Алексей Шемякин
5. Роман Елетнов (Беларусь)
6. Максим Липкин
Женщины, 10 км, свободный стиль
1. Анна Сола (Беларусь)
2. Дарья Рогозина
3. Анна Королева (Беларусь)
4. Арина Былинко
5. Наталья Есипова
6. Светлана Николаева
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Лыжный спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости