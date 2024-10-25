Фрида Карлссон пропустит высотный сбор шведской команды в Италии из-за травмы
Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит высотный сбор национальной команды в Италии из-за травмы.
25-летняя спортсменка на фоне нагрузок получила повреждение в области левой стопы. Сбор начнется на следующей неделе.
«Приходится менять планы, чтобы в дальнейшем подготовиться наилучшим образом.
После первых тренировок на снегу в Володалене (Швеция) организм отреагировал не так, как я хотела бы. И мы поняли, что на лыжи мне пока рановато», – сказала победитель и призер чемпионатов мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Expressen
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