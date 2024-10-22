Марсель Хиршер выступит на этапе Кубка мира в Зельдене. Это будет его дебют за сборную Нидерландов

Марсель Хиршер выступит на этапе Кубка мира в Зельдене.

Это будет дебют двукратного олимпийского чемпиона по горным лыжам в составе сборной Нидерландов.

Хиршер завершил карьеру в 2019 году. В апреле 2024-го 35-летний австриец объявил о возвращении в спорт и рассказал, что будет выступать за Нидерланды.

Гигантский слалом на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене пройдет 27 октября.

Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер возвращается в спорт. Он намерен выступать за Нидерланды