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Елена Вяльбе: «Надеюсь, что рано или поздно не только наша страна, но и весь мир избавится от случаев, когда люди принимают допинг»

Елена Вяльбе высказалась о необходимости борьбы с допингом в спорте.

«Я бывшая спортсменка не просто с нулевой терпимостью к допингу, а абсолютной нетерпимостью к этой гадости. Я знаю, что спортсмен может выиграть любые соревнования честно и чисто.

Наша федерация тоже, бывает, сталкивается с разными ситуациями. Безусловно, бывают какие‑то «флаги» в системе АДАМС, когда (спортсмен) забыл (о визите допинг‑офицеров) или его не было на месте, но в последнее время это происходит крайне редко.

Пытаемся дойти до нулевых показателей, чтобы была ответственность. Спортсмены понимают, что может прийти другая зарплата, когда ты нарушил антидопинговые правила. Мы очень плотно и тесно работаем с РУСАДА, у нас есть совместные договоры сотрудничества.

Надеюсь, что рано или поздно не только наша страна, но и весь мир избавится от случаев, когда люди принимают допинг. Для меня в спорте это полное безобразие. Весь мир должен бороться.

В нашей федерации не имеет значения, кем ты работаешь, у всех есть сертификат, у любого специалиста, это обязательная программа», — сказала Вяльбе во время сессии «Антидопинговая политика в РФ: ключевые аспекты и перспективы развития» на форуме «Россия — спортивная держава».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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