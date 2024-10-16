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Вероника Степанова: «Лыжные гонки не выживут, если спортсмены не будут активно участвовать в развитии и продвижении личного бренда»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о развитии о монетизации личного бренда.

– Говоря о монетизации, у вас намечается сотрудничество с букмекером. Лыжные гонки не лидеры по ставкам, так ведь?

– Если анализировать суммы отчислений от букмекеров, то в топ-10 федерация лыжных гонок не входит. Там 2/3 занимают игровые виды спорта. Есть интересная идея от букмекеров – создать форматы, которые будут привлекательными именно для них. Было бы больше возможностей ставить ставки на неопределенные вещи, например, сколько будет падений, какой костюм спортсмен наденет.

– Как вы в целом относитесь к феномену букмекеров? Теперь это главные спонсоры отечественного спорта.

– Мне кажется, это правильное развитие профессионального спорта. Единственно возможное на сегодня. Государство должно поддерживать детский и массовый спорт, а все остальное надо отдать частному бизнесу. Это естественно и правильно.

– Много у нас в России такого бизнеса, готового финансировать спорт?

– Так вот же букмекеры у нас есть, на них все и держится сейчас. Они уже скоро выйдут на те объемы, которые сопоставимы с половиной финансирования от государства. Уже миллиарды рублей они отчисляют по закону. С каждым годом все больше и больше.

– Разве лыжные гонки выживут, если государство будет меньше в нем участвовать?

– Не выживут, если спортсмены не будут активно участвовать в развитии и продвижении личного бренда и спорта в целом. Можно запустить такую страшилку: «Ребята, если вы не заведете соцсети и не будете их активно вести и рассказывать о себе, то мы скоро превратимся в лыжное двоеборье или лыжное ориентирование». Замечательные виды спорта – только никто не хочет их финансировать и мало кто хочет ими заниматься, – сказала Степанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: БИЗНЕС Online
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
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