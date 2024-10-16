Степанова о международных стартах: «Мы были бы на лидирующих позициях, потому что новых Нортугов и Йохауг в Европе нет»

Вероника Степанова уверена, что российские лыжники лидировали бы на Кубке мира.

– Сразу после перехода (в сборную Татарстана) вы объявили о беременности и пропуске следующего сезона. Как приняли такое решение?

– Я все свои решения принимаю не просто так, обязательно взвешиваю все «за» и «против». Советов ни у кого не просила, но очень была рада реакции нашего руководства. Они меня поддержали, порадовались, особенно тому, что это произошло в Год семьи.

– Реально вернуться в спорт на прежний уровень после родов?

– Конечно! Есть много примеров. В этом плане я могу рассчитывать на моего тренера Егора Сорина. У него большой опыт в работе со спортсменками после беременности, рождения детей. Среди них Татьяна Сорина, Наталья Терентьева – надеюсь вступить в их мини-команду. Чем раньше получится это сделать, тем лучше. Прямо из Казани я еду на сборы, просто буду там тренироваться не так, как раньше, по индивидуальному плану.

Некоторые, кстати, связывают мое решение с отсутствием перспективы международных стартов. Я могу сказать честно и откровенно, что это никак не сказалось. Я делаю то, что делаю.

– Уровень лыжных гонок не упал в России в изоляции?

– У нас же здесь все сильнейшие, как он мог упасть?! Мы объективно оцениваем свои возможности и возможности своих соперников. В трансляциях мы все равно смотрим, как наши соседи выступают.

Сейчас на замену выходят те, кто соревновались с нами на юниорских и молодежных чемпионатах мира. И мы примерно понимаем, на что они способны и где бы мы находились, соревнуясь с ними там сейчас. Я вас уверяю: мы были бы на лидирующих позициях, потому что новых Нортугов и Йохауг в Европе нет, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.