  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Степанова о международных стартах: «Мы были бы на лидирующих позициях, потому что новых Нортугов и Йохауг в Европе нет»
7

Степанова о международных стартах: «Мы были бы на лидирующих позициях, потому что новых Нортугов и Йохауг в Европе нет»

Вероника Степанова уверена, что российские лыжники лидировали бы на Кубке мира.

– Сразу после перехода (в сборную Татарстана) вы объявили о беременности и пропуске следующего сезона. Как приняли такое решение?

– Я все свои решения принимаю не просто так, обязательно взвешиваю все «за» и «против». Советов ни у кого не просила, но очень была рада реакции нашего руководства. Они меня поддержали, порадовались, особенно тому, что это произошло в Год семьи.

– Реально вернуться в спорт на прежний уровень после родов?

– Конечно! Есть много примеров. В этом плане я могу рассчитывать на моего тренера Егора Сорина. У него большой опыт в работе со спортсменками после беременности, рождения детей. Среди них Татьяна Сорина, Наталья Терентьева – надеюсь вступить в их мини-команду. Чем раньше получится это сделать, тем лучше. Прямо из Казани я еду на сборы, просто буду там тренироваться не так, как раньше, по индивидуальному плану.

Некоторые, кстати, связывают мое решение с отсутствием перспективы международных стартов. Я могу сказать честно и откровенно, что это никак не сказалось. Я делаю то, что делаю.

– Уровень лыжных гонок не упал в России в изоляции?

– У нас же здесь все сильнейшие, как он мог упасть?! Мы объективно оцениваем свои возможности и возможности своих соперников. В трансляциях мы все равно смотрим, как наши соседи выступают.

Сейчас на замену выходят те, кто соревновались с нами на юниорских и молодежных чемпионатах мира. И мы примерно понимаем, на что они способны и где бы мы находились, соревнуясь с ними там сейчас. Я вас уверяю: мы были бы на лидирующих позициях, потому что новых Нортугов и Йохауг в Европе нет, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: БИЗНЕС Online
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoТереза Йохауг
logoВероника Степанова
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вероника Степанова: «Не каждый так называемый профессиональный лыжник зарабатывает столько, сколько курьер в Москве»
1433 минуты назад
Йохауг о том, почему российские спортсменки рожают раньше, чем норвежки: «Это связано с культурными различиями. В России бабушки и дедушки много заботятся о детях»
6613 октября, 07:41
Степанова о популярности лыж: «Стримерша показала увеличение груди – раз в 100 больше народу новость посмотрели, чем все наши соревнования»
5112 октября, 19:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вероника Степанова: «Не каждый так называемый профессиональный лыжник зарабатывает столько, сколько курьер в Москве»
1433 минуты назад
Александр Терентьев: «Главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества»
1вчера, 19:45
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
33вчера, 05:00
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
18вчера, 05:00
Норвежский журналист Салтведт: «Отсутствие российских спортсменов – часть объяснения, почему интерес к лыжам в Норвегии упал»
3014 октября, 05:49
Йохауг о том, почему российские спортсменки рожают раньше, чем норвежки: «Это связано с культурными различиями. В России бабушки и дедушки много заботятся о детях»
6613 октября, 07:41
Степанова о популярности лыж: «Стримерша показала увеличение груди – раз в 100 больше народу новость посмотрели, чем все наши соревнования»
5112 октября, 19:14
Александр Панжинский: «Верю, что Олимпийские игры-2026 станут такой линией, после которых начнется наше возвращение»
512 октября, 07:33
Клэбо о возможном возвращении Нортуга: «Это было бы безумно здорово для ЧМ и вообще для всех»
29 октября, 13:41
Глава Федерации сноуборда России: «Уважаю Йохана Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России и нашим спортсменам с позитивом»
38 октября, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13