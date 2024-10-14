Норвежский журналист Салтведт: «Отсутствие российских спортсменов – часть объяснения, почему интерес к лыжам в Норвегии упал»

Норвежский журналист заявил о падении уровня лыжных гонок без россиян.

«Отсутствие российских спортсменов на международных стартах – определенно часть объяснения, почему интерес к лыжному спорту в Норвегии упал. Да и вообще любой реальной конкуренции, особенно в мужском катании. Нет русских, немцев, шведов, итальянцев. Так что отсутствие настоящего азарта сказывается на интересе.

Другой элемент – отсутствие действительно популярных норвежских личностей в лыжах. Нет Нортуга, нет Бьорген. Никакой драмы. Сочетание этих двух факторов вызывает серьезную озабоченность у лидеров норвежского лыжного спорта», – сказал норвежский журналист Ян Петтер Салтведт , чьи слова приводит Sport24.

Россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2022 года.