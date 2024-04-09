Бородавко о запрете фтора для лыж: «Самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS, ничего хорошего в этом нет»

Юрий Бородавко назвал бредовой идею отказаться от фторсодержащих мазей для лыж.

Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование этих мазей при подготовке инвентаря запрещено с сезона‑2023/24.

– Нужно ли на российских соревнованиях отказываться от фторсодержащих мазей?

– Это самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS, ничего хорошего в этом нет. Я не вижу в этом никаких плюсов.

Логика FIS понятна, у них «зеленая» программа, под которую попали фторсодержащие мази. Но мы видим, как они с легкостью зачеркивают эту программу в собственных нуждах.

Фтор не вредит, чтобы отказываться от него, ссылаясь на окружающую среду, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.