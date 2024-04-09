Бородавко о запрете фтора для лыж: «Самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS, ничего хорошего в этом нет»
Юрий Бородавко назвал бредовой идею отказаться от фторсодержащих мазей для лыж.
Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование этих мазей при подготовке инвентаря запрещено с сезона‑2023/24.
– Нужно ли на российских соревнованиях отказываться от фторсодержащих мазей?
– Это самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS, ничего хорошего в этом нет. Я не вижу в этом никаких плюсов.
Логика FIS понятна, у них «зеленая» программа, под которую попали фторсодержащие мази. Но мы видим, как они с легкостью зачеркивают эту программу в собственных нуждах.
Фтор не вредит, чтобы отказываться от него, ссылаясь на окружающую среду, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.