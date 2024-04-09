Бородавко о запрете фтора для лыж: «Самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS, ничего хорошего в этом нет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко FIS Лыжи

Юрий Бородавко назвал бредовой идею отказаться от фторсодержащих мазей для лыж.

Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование этих мазей при подготовке инвентаря запрещено с сезона‑2023/24.

– Нужно ли на российских соревнованиях отказываться от фторсодержащих мазей?

– Это самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS, ничего хорошего в этом нет. Я не вижу в этом никаких плюсов.

Логика FIS понятна, у них «зеленая» программа, под которую попали фторсодержащие мази. Но мы видим, как они с легкостью зачеркивают эту программу в собственных нуждах.

Фтор не вредит, чтобы отказываться от него, ссылаясь на окружающую среду, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

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1 комментарий
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"Более того, есть даже зубные пасты со фтором" - отметил Юрий.
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