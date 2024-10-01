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Российские федерации лыжных видов спорта могут объединить в одну («Матч ТВ»)

Российские федерации по лыжным видам спорта могут объединить в одну.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Речь идет о Федерации лыжных гонок России, Российской федерации горнолыжного спорта, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерации фристайла России и Федерации сноуборда России.

Ранее решение об объединении в одну организацию приняли гимнастичекие федерации и федерации по водным видам спорта.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
прыжки с трамплина
двоеборье
сноуборд
горные лыжи
фристайл
ФЛГР
ФФР
Федерация прыжков с трамплина и двоеборья России
Федерация сноуборда России
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РФГС
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