Российские федерации лыжных видов спорта могут объединить в одну («Матч ТВ»)

Российские федерации по лыжным видам спорта могут объединить в одну.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Речь идет о Федерации лыжных гонок России, Российской федерации горнолыжного спорта, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерации фристайла России и Федерации сноуборда России.

Ранее решение об объединении в одну организацию приняли гимнастичекие федерации и федерации по водным видам спорта.