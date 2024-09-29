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  • Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
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Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»

Лыжница Юлия Чепалова призвала прекратить дело против хоккеистов из Биробиджана.

На пятерых игроков клуба «Тафгай», которые вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ, завели уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти».

«Вынуждено возвращаюсь к случившейся этой весной драке на хоккее между командой управления ФСБ по ЕАО «Фантом» и командой «Тафгай».

Осуждаю такое неспортивное поведение некоторых игроков «Тафгай», это недопустимо и такой хоккей нам не нужен. Но уже случилось как случилось.

Несколько игроков «Тафгай» сразу после матча были арестованы и отбыли наказание – административный арест 10 суток. Наверное, это справедливо.

По всей видимости, этого сочли недостаточным, и летом было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей наказание в виде семи лет лишения свободы. Зачинщики несколько дней назад были снова арестованы и находятся в КПЗ, ожидают решение суда по дальнейшей мере пресечения.

Повторюсь, поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием – это перебор.

В связи с этим приношу публично извинения от имени зачинщиков команды «Тафгай» всей команде «Фантом» и персонально каждому их игроку. Проявите великодушие, разберитесь иначе, ведь прощать умеют только сильные, слабые на это не способны.

В качестве наказания предлагаю зачинщиков обязать публично извиниться, сделать спортивную площадку в любом из дворов г. Биробиджана и поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой «Фантом» или командой хоккейного клуба СКА, пусть прочувствуют «свой хоккей», который они устроили, думаю, Роман Ротенберг возражать не станет. Пробьем штрафные и отпустим восвояси.

Обращаюсь к начальнику управления ФСБ по ЕАО Максиму Викторовичу Лосеву, прошу поддержать мое предложение, а также прошу личной встречи с Вами.

С уважением, Юлия Чепалова», – написала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Юлии Чепаловой
происшествия
драки
лыжные гонки
logoЮлия Чепалова
logoРоман Ротенберг
любительский хоккей
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140сегодня, 10:38
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