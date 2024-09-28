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Елена Вяльбе: «Мне кажется, Америка уже давно развалилась. Я не вижу желающих туда свалить»

Елена Вяльбе считает, что Америка давно развалилась.

— Вы говорили, что Америка развалится через 20 лет. Сейчас тоже так думаете?

— Мне кажется, она уже давно развалилась. Я не вижу желающих свалить в Америку. Я не знаю, развалится ли она юридически, но думаю, что такой страны, какая была раньше, уже нет. Есть позывы к тому, что некоторые штаты отколются, все к этому идет. Если не будет гражданской войны и они не перебьют друг друга, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: News.ru
logoЕлена Вяльбе
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