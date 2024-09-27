Смольский о «Гонке чемпионов»: «Слова Вяльбе сразу отбили желание участвовать. Она немного принизила биатлонистов»
4-5 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» с лыжниками и биатлонистами.
– Формат новый, интересный не только для спортсменов, но и для зрителей. Хочется, чтобы это было шоу. Понятно, что мы будем выкладываться на сто процентов, но слова Елены Вяльбе (главы Федерации лыжных гонок России – Спортс’‘) мне не очень понравились и сразу отбили желание участвовать, потому что она немного принизила биатлонистов.
Не скажу, что мы слабее. Готовы участвовать. Надеюсь, что все спланируем и сможем принять участие в «Гонке чемпионов».
– Какие именно слова Вяльбе не понравились?
– На пресс-конференции она сказала, что может попасть в команду какой-нибудь «чайник», хотя это гонка звезд, гонка чемпионов, людей, которые достигли больших результатов на мировых стартах. Думаю, для многих это было слышать не очень приятно. Кого она имела в виду, уточнять не будем, – сказал белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпиады-2022 Смольский.
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