Тереза Йохауг не планирует выступать на Олимпиаде-2026 в Италии
Тереза Йохауг ответила на вопрос об участии в Олимпиаде-2026 в Италии.
Норвежская лыжница возобновила карьеру и планирует выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.
– Будет только Тронхейм, а потом я закончу.
– Абсолютно точно?
– Абсолютно точно.
– Даже если ты выиграешь все соревнования, в которых участвовала?
– Да. Олимпиады не будет, – сказала Йохауг.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: SVT
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