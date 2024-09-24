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Тереза Йохауг не планирует выступать на Олимпиаде-2026 в Италии

Тереза Йохауг ответила на вопрос об участии в Олимпиаде-2026 в Италии.

Норвежская лыжница возобновила карьеру и планирует выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

– Будет только Тронхейм, а потом я закончу.

– Абсолютно точно?

– Абсолютно точно.

– Даже если ты выиграешь все соревнования, в которых участвовала?

– Да. Олимпиады не будет, – сказала Йохауг.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: SVT
лыжные гонки
logoчемпионат мира
logoсборная Норвегии жен
logoТереза Йохауг
logoОлимпиада-2026
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