Йохауг хочет пробежать четыре гонки на Кубке мира до ЧМ-2025
36-летняя норвежка вернется в спорт после завершения карьеры в 2022 году.
Йохауг намерена выступить в двух гонках на открытии сезона в Бейтостолене – разделках на 10 км свободным и классическим стилем.
Затем четыре гонки на Кубке мира: 10 км классикой и масс-старт на 20 км свободным на этапе в Руке (29 ноября и 1 декабря), 10 км свободным стилем и скиатлон в Лиллехаммере (6 декабря и 8 декабря).
На этапе Кубка мира в Давосе Тереза, скорее всего, не выступит, а «Тур де Ски» пропустит точно.
На чемпионате Норвегии Йохауг намерена пробежать 10 км классикой и скиатлон. Остальные этапы Кубка мира до ЧМ-2025 она, вероятно, пропустит.
Общий план – всего 8 гонок до чемпионата мира. По программе на самом ЧМ пока непонятно, но главная цель Терезы – марафон на 50 км свободным стилем.
Чемпионат мира-2025 пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий