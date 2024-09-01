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Йохауг хочет пробежать четыре гонки на Кубке мира до ЧМ-2025

Лыжница Тереза Йохауг хочет пробежать четыре гонки на Кубке мира до ЧМ-2025

36-летняя норвежка вернется в спорт после завершения карьеры в 2022 году.

Йохауг намерена выступить в двух гонках на открытии сезона в Бейтостолене – разделках на 10 км свободным и классическим стилем.

Затем четыре гонки на Кубке мира: 10 км классикой и масс-старт на 20 км свободным на этапе в Руке (29 ноября и 1 декабря), 10 км свободным стилем и скиатлон в Лиллехаммере (6 декабря и 8 декабря).

На этапе Кубка мира в Давосе Тереза, скорее всего, не выступит, а «Тур де Ски» пропустит точно.

На чемпионате Норвегии Йохауг намерена пробежать 10 км классикой и скиатлон. Остальные этапы Кубка мира до ЧМ-2025 она, вероятно, пропустит.

Общий план – всего 8 гонок до чемпионата мира. По программе на самом ЧМ пока непонятно, но главная цель Терезы – марафон на 50 км свободным стилем.

Чемпионат мира-2025 пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: VG
logoКубок мира
лыжные гонки
logoчемпионат мира
logoсборная Норвегии жен
logoТереза Йохауг
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