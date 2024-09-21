Девушка Клэбо поучаствовала в разработке дизайна официального свитера ЧМ-2025

Пернилла Десвик, девушка норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо , поучаствовала в создании официального свитера чемпионата мира-2025, который пройдет в Тронхейме.

Новинку представила компания Dale of Norway, амбассадором которой является Пернилла. Девушка помогала разрабатывать дизайн одежды.

Примечательно, что сам Клэбо не знал о ее участии в проекте.

«По-моему, это очень забавно и стильно. Она молодец, и это здорово, что ей предоставили такую возможность», – отметил лыжник.

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