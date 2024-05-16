Нисканен войдет в сборную Финляндии на сезон-2024/25, Пярмякоски – вне состава

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Ииво Нисканен войдет в состав сборной Финляндии на сезон-2024/25.

Об этом сообщает Yle. Перед началом прошлого сезона Нисканен решил готовиться вне национальной команды и не попал в состав. Отмечается, что лыжник продолжит тренироваться по большей части самостоятельно и контракт с ним еще предстоит согласовать.

В составе сборной отсутствует пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски, которая еще не приняла решение о продолжении карьеры.

Таким образом, в мужскую команду войдут Ииво Нисканен, Лаури Вуоринен, Реми Линдхольм, Йони Мяки, Нико Анттола, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Эмиль Лиекари, Ниило Мойланен, Арси Руусканен. В женскую – Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Анне Кюлленен, Ясмин Кахара, Йоханна Матинтало, Хилла Ниемеля, Кертту Нисканен, Эвелиина Пииппо.