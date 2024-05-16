Нисканен войдет в сборную Финляндии на сезон-2024/25, Пярмякоски – вне состава

Теги сборная Финляндии сборная Финляндии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Анне Кюлленен Кертту Нисканен Ииво Нисканен Ристоматти Хакола Йоханна Матинтало Лаури Вуоринен Эвелина Пииппо Пертту Хювяринен Йони Мяки Ниило Мойланен Нико Анттола Ясми Йоэнсуу Эмиль Лиекари Реми Линдхольм Арси Руусканен Ясмин Кахара Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Ииво Нисканен войдет в состав сборной Финляндии на сезон-2024/25.

Об этом сообщает Yle. Перед началом прошлого сезона Нисканен решил готовиться вне национальной команды и не попал в состав. Отмечается, что лыжник продолжит тренироваться по большей части самостоятельно и контракт с ним еще предстоит согласовать.

В составе сборной отсутствует пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски, которая еще не приняла решение о продолжении карьеры.

Таким образом, в мужскую команду войдут Ииво Нисканен, Лаури Вуоринен, Реми Линдхольм, Йони Мяки, Нико Анттола, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Эмиль Лиекари, Ниило Мойланен, Арси Руусканен. В женскую – Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Анне Кюлленен, Ясмин Кахара, Йоханна Матинтало, Хилла Ниемеля, Кертту Нисканен, Эвелиина Пииппо.

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